С наступлением весны в Карелии традиционно наблюдается рост спроса на строительные и ремонтные работы. По Данным Авито Услуг, он вырос на 31% по сравнению с февралем. Это объяснимо: погодные условия становятся более благоприятными, а продолжительность светового дня дает больше возможностей для активной работы.

Самым заметным увеличением интереса отметились фундаментные и бетонные работы, спрос на которые вырос на 27%. Весна — это оптимальный период для заложения фундамента. В этот сезон не нужно тратить деньги на прогрев почвы, а бетонная конструкция получается более прочной: вода, являющаяся связующим элементом в бетоне, не замерзает и не испаряется.

Значительный рост произошел и в сфере кладочных работ. В марте 2025 года этот вид работ стал востребованнее на 30%, что также связано с благоприятной температурой для укладки материалов и возможностью достичь наивысшего качества.

Весной жители Карелии активно готовятся к дачному сезону. Спрос на отделку деревянных домов и саун, а также на строительство гаражей, бань и веранд вырос на 57% и 32% соответственно.

Еще одним трендом весны стал рост интереса к домам под ключ. В марте 2025 года заказы на строительство таких объектов увеличились на 27%. Это подтверждает желание многих переехать за город летом, начав стройку весной, когда можно за два-три месяца собрать контур дома и завершить отделку.

После зимы жители Карелии активно приводят в порядок фасады своих домов. В марте 2025 года спрос на фасадные работы вырос на 117% по сравнению с февралем.

Кроме того, весной возрос интерес к кровельным работам, спрос на которых увеличился на 232%. Весна — это идеальное время для ремонта и замены кровли, так как температура уже достаточно комфортная, а спрос на специалистов не такой высокий как в летний сезон.