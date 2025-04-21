21 апреля 2025, 14:11
Общество

Две новые красочные остановки появились в Петрозаводске

Художник украсил остановочные комплексы на улицах Чапаева и Шотмана
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com

В Петрозаводске появились еще две красочные остановки. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Карельский художник-каллиграф Виктор Трубин расписал остановочные комплексы на улицах Чапаева и Шотмана.

Колыхматова отметила, что в мае-июне в городе будут установлены 23 новых остановочных комплекса. Места их установки глава города пообещала опубликовать во вторник. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
остановка
виктор трубин
Инна Колыхматова
новости петрозаводска