21 апреля 2025, 14:11
Две новые красочные остановки появились в Петрозаводске
Художник украсил остановочные комплексы на улицах Чапаева и Шотмана
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com
В Петрозаводске появились еще две красочные остановки. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.
Карельский художник-каллиграф Виктор Трубин расписал остановочные комплексы на улицах Чапаева и Шотмана.
Колыхматова отметила, что в мае-июне в городе будут установлены 23 новых остановочных комплекса. Места их установки глава города пообещала опубликовать во вторник. © «Петрозаводск говорит»