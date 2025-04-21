Две новые красочные остановки появились в Петрозаводске

В Петрозаводске появились еще две красочные остановки. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Карельский художник-каллиграф Виктор Трубин расписал остановочные комплексы на улицах Чапаева и Шотмана.

Колыхматова отметила, что в мае-июне в городе будут установлены 23 новых остановочных комплекса. Места их установки глава города пообещала опубликовать во вторник. © «Петрозаводск говорит»