За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 17 водителей

В Петрозаводске за выходные от управления транспортом отстранены 17 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, восемь человек сели за руль в состоянии опьянения. Еще девять водителей управляли транспортом, не имея прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. За пьяную езду автомобилисты рискуют остаться без прав на срок до двух лет. Также им придется заплатить 45 тысяч рублей штрафа. За езду без прав полагается штраф в размере до 15 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»