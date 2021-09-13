Трем городам Карелии выделят десятки миллионов рублей

Парки в Кеми и Сегеже и городская площадь в Медвежьегорске в следующем году будут благоустроены на деньги из федерального бюджета. Эти города стали победителями общероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Медвежьегорск представил на конкурс проект парка «Медвежье Заонежье», Кемь предложила проект благоустройства городской площади, третьим участником от Карелии стал семейный парк «Сегежа».

г. Кемь

Всего на конкурс потупили 307 заявок из 73 российских регионов. 160 из них стали победителями по решению федеральной комиссии.

Все победители получат финансирование, размер которого зависит от размера города и численности его населения. Так, исторические поселения могут рассчитывать на 56,25 млн рублей. По 50 млн рублей получают малые города с населением до 20 тысяч человек. Для городов с населением от 20 до 50 тыс. человек размер субсидии составит 70 млн рублей, по 80 млн рублей положено городам, где проживают от 50 до 100 тыс. человек.

г. Медвежьегорск

Теперь Сегеже, Кеми и Медвежьегорску предстоит до конца года разработать проектно-сметную документацию, а реализовать проекты планируется в 2022 году. Всего до 2024 года будут реализованы 560 проектов-победителей в 78 регионах России.

г. Сегежа

Участвовать в конкурсе могут поселения, имеющие статус исторических, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в будущем финансирование проектно-победителей планируется увеличить.

«Председатель правительства дал поручение проработать вопрос увеличению объемов финансирования конкурса уже со следующего года. Благодаря этому еще больше малых городов получат обустроенные территорий, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться»

Конкурс проводится с 2018 года по поручению президента РФ, общий объем финансирования из федерального бюджета – 10 млрд рублей. Это позволяет создавать и благоустраивать современные комфортные общественные пространства – набережные, скверы, парки, сохраняя национальный характер и локальные особенности территорий. Благоустройство делает малые города более привлекательными и для жителей, и для туристов. А кроме того, комплексное благоустройство позволило создать в стране почти 6 тыс. новых рабочих мест в сфере услуг, производственной и социальной сфере, а также лесном хозяйстве.

Фото с сайта https://files.gorodsreda.ru.