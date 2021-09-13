За выходные в Петрозаводске поймали 14 пьяных водителей

За минувшие выходные дни в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 14 нетрезвых водителей. Один из них - мотоциклист. У мужчины при этом не было водительских прав, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Четверо водителей сели за руль в пьяном виде повторно. Им грозит уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом виде водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото источника