Горячая вода вернется в дома жителей Петрозаводска к вечеру

Горячую воду в дома петрозаводчан вернут ближе к вечеру 13 сентября, а вместе с ней в квартиры придет и отопление. Об этом на планерке в мэрии рассказал руководитель городской ТЭЦ Василий Карпов.

По его словам, организации потребовалось три дня на то, чтобы переключиться к реконструируемой трассе. В прошлом году на ней было десять повреждений, поэтому было принято решение отремонтировать этот участок, который обеспечивает горячей водой несколько крупных районов.

– Взяли три дня из-за большого количества дополнительных стыков. Все работы закончились 12 сентября в 21:30. После этого мы сделали промывку и дезинфекцию, после чего уведомили, что наши сети заполнены. Подключать город мы начали сегодня с 8 часов 20 минут: ПКС начал наполнять свои сети, мы начали увеличивать расход воды с ТЭЦ. Надеюсь, мы выйдем к концу дня на согласованный режим работы, чтобы дать всем районам города не только горячее водоснабжение, но и отопление, – сказал Карпов.

Василий Карпов заверил участников совещания, что ТЭЦ не имеет отношения к сбросу кипящей воды в Онежское озеро. По его словам, горячую воду из системы действительно сбрасывали, однако это было в районе железнодорожного переезда на Беломорской улице. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский поручил подчиненным обратиться в природоохранную прокуратуру. // Фото: magadanpravda