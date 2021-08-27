Трехлетняя девочка погибла в маршрутном автобусе в Ярославле

В Ярославле трехлетняя девочка погибла после того, как ее зажало дверями в автобусе. Об этом сообщает издание YarNews.

По словам очевидцев, маршрутный автобус начал отъезжать от остановки, при этом водитель не заметил, что не все пассажиры успели покинуть салон, и закрыл двери. В результате дверями зажало ребенка. Его попытались выдернуть, и это удалось, однако, девочка упала прямо под колеса автобуса, и он проехал по ней.

Ребенка доставили в реанимацию детской областной больницы. У девочки зафиксировали черепно-мозговую травму и множество других повреждений. Малышку оперировали несколько часов, но спасти ее не удалось.

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото pixabay.com/Hoangcan