Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на 12-м этаже и выжил

Малыш в Москве чудом остался жив после падения из окна квартиры на 12-м этаже. Мальчика экстренно госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мальчик 2021 года рождения был дома с мамой, она ненадолго вышла в другую комнату.

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства случившегося устанавливаются, идет проверка. // фото: прокуратура Москвы