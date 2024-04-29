29 апреля 2024, 12:39
Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на 12-м этаже и выжил
Москвичка отлучилась в другую комнату и едва не потеряла сына
Малыш в Москве чудом остался жив после падения из окна квартиры на 12-м этаже. Мальчика экстренно госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Мальчик 2021 года рождения был дома с мамой, она ненадолго вышла в другую комнату.
Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства случившегося устанавливаются, идет проверка. // фото: прокуратура Москвы