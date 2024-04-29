Юная петрозаводчанка без прав совершила обгон и вылетела в кювет

Юная петрозаводчанка устроила ДТП неподалеку от поселка Янишполе на трассе «Кола». Оказалось, у девушки нет прав, сообщили в полиции Кондопоги.

Автоледи совершила опасный обгон в запрещенном месте, видео опубликовал в соцсети очевидец. Маневр закончился тем, что автомобиль вылетел в кювет.

На место прибыли сотрудники ДПС и установили, что за рулем 20-летняя девушка без прав. Машину увезли на штрафстоянку. // фото, видео: «Полиция Кондопоги»/ВКонтакте