Трех водителей оштрафуют за поездку в нетрезвом виде по Петрозаводску

Трех нетрезвых водителей остановили в Петрозаводске в минувший понедельник, 1 февраля. Также в этот день инспекторы дорожной полиции отстранили от управления двух водителей, которые не имели прав управления. О нарушителях сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, что за вождение в состоянии опьянения грозит административный штраф 30 тысяч и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Водителю, не имеющему прав, но севшему за руль, также грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Петрозаводчане могут также сообщать в дежурную часть о нетрезвых водителях по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (фото vk.com)