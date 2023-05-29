Трех нетрезвых пассажиров сняли с поездов в Карелии

Наряд полиции вызвали в выходные к прибывающему на станцию Кемь поезду «Мурманск - Ярославль». Правоохранителям пришлось вывести из вагона 59-летнего жителя Мурманской области, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Мужчина много выпил и стал мешать пассажирам, проводнику, в результате с поезда его сняли.

Другого нарушителя транспортные полицейские вывели из поезда «Мурманск -Москва». В пути 49-летний пассажир из Коми нарушал общественный порядок.

На другой день подобное правонарушение пресекли на станции Петрозаводск. Пьяного 52-летнего жителя карельской столицы высадили из поезда «Мурманск - Москва». Он мешал другим пассажирам отдыхать, игнорировал требования поездной бригады.

В отношении всех правонарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. // фото: www.istockphoto.com