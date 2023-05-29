Финский пограничник хитростью спасся от медведя неподалеку от Карелии

Медведь около финского КПП Вартиус напал на пограничника. Это произошло рядом с финско-российской границей. Со стороны Костомукши здесь расположен пункт Люття. Военный чудом спасся, передает Yle.

Находчивый мужчина притворился мертвым. Он совершал пробежку, но после встречи с хищником упал на землю и не шевелился.

- Он рассказал, что просто закрыл глаза и лежал лицом к земле. Затем он почувствовал, что медведь отошел от него в сторону,

- сообщил руководитель объединения по уходу за дикими животными Киммо Пиирайнен.

Медведи в Карелии все чаще заходят не только в поселки, но и города. Люди сталкиваются с ними постоянно. // фото: www.freepik.com