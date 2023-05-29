Иномарка в Петрозаводске сбила велосипедиста

Днем 29 мая легковушка сбила велосипедиста в Петрозаводске. Авария случилась на пересечении улиц Варламова и «Правды», сообщают в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Очевидцы говорят, что в ДТП участвовал водитель автомобиля «Шкода Октавия». Судя по видео, человек на велосипеде мчался на большой скорости и внезапно упал.

Иномарка в этот момент сворачивала, в результате велосипедист попал под колеса.

На место подъехали бригада скорой помощи и сотрудники МЧС, рассказали свидетели аварии. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВКонтакте