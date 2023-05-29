Стаффордширский терьер насмерть загрыз воспитательницу детского сада

Молодая женщина в Богородске Нижегородской области погибла из-за нападения стаффордширского терьера. Собака жила в семье 26-летней воспитательницы детского сада, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Муж погибшей – фельдшер в местной ЦРБ. У пары двое маленьких детей, которые теперь остались без мамы.

Семья взяла собаку несколько месяцев назад у плохих хозяев. Стаффорду 10 месяцев, он был вполне адекватным, не агрессивным. Воспитанием занимался муж, жена только кормила питомца, который жил во дворе.

Женщина вышла 28 мая на придомовую территорию – хотела дать собаке еду. Неожиданно та вцепилась ей зубами в горло мертвой хваткой.

Муж выбежал, сначала попытался разжать челюсти пса. Когда не смог, застрелил собаку. Однако его жена умерла на месте. Сотрудники СУ СКР ведут доследственую проверку. // фото: «Богородск 24»/ВКонтакте