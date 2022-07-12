Жители Карелии все чаще сталкиваются с медведями

Очередная встреча с медведем произошла в Кеми буквально на днях. Местная жительница рассказал об этом в соцсети. Двум женшинам помог проезжавший мимо водитель.

«С сестрой решили прогуляться пешком с Рабочеостровска. За разговорами даже не заметили, как дошли почти до Баб-губы, и из-за поворота на Вей-луду к нам навстречу вышел огромный медведь. Буквально в нескольких метрах от нас, практически нос к носу. Мы впали в ступор. Я не знаю, как люди в такой момент умудряются доставать телефон и снимать. А когда он повернулся к нам и медленно стал вставать на задние лапы, у меня вся жизнь перед глазами пролетела. Встав в полный огромный рост, он раскинул лапы в разные стороны…»,

- поделилась кемлянка.

Проехавший мимо них мужчина в зеркало заднего вида заметил происходящее. Начал сдавать назад и спас девушек. В тот же день в ЕДДС поступил сигнал о том, что в полутора километрах от развилки на трассе «Фонтаны» была замечена медведица с медвежонком.

Как отметили в минприроды Карелии, охотинспекторы отреагировали на все сигналы, выезжали на место. Что касается случая в Кеми, то там зверь опасается людей и не подходит к жилищу человека близко. Повышенную опасность представляет медведица с медвежатами. Она всегда держится неподалеку от своих детенышей, поэтому, если вы встретите медвежат, срочно уйдите от них подальше.

В ведомстве также напомнили, что при встрече с дикими обитателями леса – медведем, волком, кабаном – необходимо не паниковать и постараться удалиться, но ни в коем случае не убегать и не делать резких движений. К жилью хищники приходят из-за доступности еды, их привлекает неубранные мусор или урожай. При обнаружении следов присутствия зверей незамедлительно сообщайте по номеру телефона оперативного дежурного:+7 (921) 222-05-25. Фото: vk.com.