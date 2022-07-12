Подозреваемого в грабеже мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность человека, который открыто похитил товар в одном из магазинов. Мужчину подозревают в совершении грабежа, сообщили в МВД Карелии.

Действия злоумышленника зафиксировала установленная в торговом зале камера видеонаблюдения. В кадре видно, как человек в защитной маске и надвинутой на лоб шапке берет бутылку с витрины и проходит мимо кассы, не оплатив товар.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемом, полиция просит позвонить по телефонам: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии