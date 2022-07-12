12 июля 2022, 10:14
Буйного посетителя кафе задержали в Олонце
Мужчина скандалил в заведении общепита и сопротивлялся, когда его брали силовики
Тревожную кнопку вынуждены были нажать 10 июля вечером сотрудники одного из кафе в Олонце. Там разбуянился пьяный посетитель, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Он оскорблял других клиентов и персонал, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания, матерился. Когда приехали росгвардейцы, мужчина стал нецензурно оскорблять и их, сопротивлялся при задержании.
Удостоверяющие личность документы он показать отказался. Буяна передали полицейским. // Фото: Росгвардия