Буйного посетителя кафе задержали в Олонце

Тревожную кнопку вынуждены были нажать 10 июля вечером сотрудники одного из кафе в Олонце. Там разбуянился пьяный посетитель, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Он оскорблял других клиентов и персонал, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания, матерился. Когда приехали росгвардейцы, мужчина стал нецензурно оскорблять и их, сопротивлялся при задержании.

Удостоверяющие личность документы он показать отказался. Буяна передали полицейским. // Фото: Росгвардия