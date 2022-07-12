Появились подробности пожара повышенной сложности в Петрозаводске

Сегодня ночью петрозаводские пожарные боролись с огнем, вспыхнувшим в неэксплуатируемом двухэтажном здании по улице Коммунистов, 66. «Петрозаводск говорит» сообщал ранее, что пожару была присвоена категория повышенной сложности.

Наш корреспондент побывал на месте происшествия. Зданию нанесен серьезный ущерб. Выгорела крыша и верхний этаж. Жертв и пострадавших нет. Тушить возгорание приехали 25 специалистов на восьми машинах.

Причина пожара пока неизвестна, но жители близлежащих домов рассказали, что в подвалах здания нередко бывают бомжи и беспризорники, а иногда и мигранты. Туда часто наведывается полиция, однако от пожара это не уберегло. Фото: Алексей Кудрин.