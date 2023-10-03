Трассу «Кола» планируют перекрыть сегодня

Во вторник, 3 октября, движение по трассе «Кола» в Ленинградской области перекроют из-за разводки моста через Свирь. Об этом сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Магистраль будет перекрыта с 13:00 до 15:00 у Лодейного Поля. Планируется, что в это время по реке пройдет барже-буксирный состав. Ранее мост должны были развести 1 или 2 октября, но из-за плохой погоды суда не успели подойти к этим датам.

Автомобилистов просят учитывать информацию о перекрытии трассы при планировании своих маршрутов. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas