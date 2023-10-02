02 октября 2023, 16:45
Актрису Светличную могут насильно удерживать в психбольнице
Друзья Светланы Светличной заявили: ее держат в психиатрической клинике силой
Знаменитую артистку Светлану Светличную, возможно, насильно удерживают в психиатрической больнице. Об этом ее знакомый Илья Коротко рассказал журналистам НТВ.
Дело в том, что актриса подписала документ о запрете свиданий с друзьями. Те не верят, что она могла добровольно дать на это согласие.
- У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру,
- заявил Коротков.
Руководитель гильдии актеров Валерия Гущина рассказала, что у сына Светличной «не было выбора», так как она страдает от деменции. // фото: @Elena Sikorskaya / Globallookpress.com