Актрису Светличную могут насильно удерживать в психбольнице

Знаменитую артистку Светлану Светличную, возможно, насильно удерживают в психиатрической больнице. Об этом ее знакомый Илья Коротко рассказал журналистам НТВ.

Дело в том, что актриса подписала документ о запрете свиданий с друзьями. Те не верят, что она могла добровольно дать на это согласие.

- У нас есть снования не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились какие-то вспышки агрессии и она набросилась на медсестру,

- заявил Коротков.

Руководитель гильдии актеров Валерия Гущина рассказала, что у сына Светличной «не было выбора», так как она страдает от деменции. // фото: @Elena Sikorskaya / Globallookpress.com