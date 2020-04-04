04 апреля 2020, 16:30
Общество

Транспортная блокада в Карелии продолжается

Жители республики по-прежнему не смогут ни приехать в Петрозаводск, ни передвигаться по городу

Петрозаводский автовокзал сообщает, о том, что запрет на выполнение любых рейсов по маршрутам автовокзала продлен до 14 апреля. Никакие рейсы на вокзале не будут ни отправляться, ни приниматься.

Одновременно сообщается и о том, что троллейбусы в Петрозаводске также ходить не будут, и тоже до 14 апреля.

В обоих случаях перевозчики ссылаются на Распоряжение главы Карелии от 3 апреля, которым приостановлена их деятельность.

 

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Карелия
новости Карелии
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