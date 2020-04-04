Транспортная блокада в Карелии продолжается

Петрозаводский автовокзал сообщает, о том, что запрет на выполнение любых рейсов по маршрутам автовокзала продлен до 14 апреля. Никакие рейсы на вокзале не будут ни отправляться, ни приниматься.

Одновременно сообщается и о том, что троллейбусы в Петрозаводске также ходить не будут, и тоже до 14 апреля.

В обоих случаях перевозчики ссылаются на Распоряжение главы Карелии от 3 апреля, которым приостановлена их деятельность.