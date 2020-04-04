Тренажеры на Онежской набережной арестовали за нарушение самоизоляции

Известный тренажерный комплекс на Онежской набережной в Петрозаводске огородили запретной лентой. Так в Петрозаводске исполняется очередное распоряжение губернатора Парфенчикова о противодействии распространению коронавируса. Спорт, физкультуру и, вообще, движение на свежем воздухе губернатор считает крайне вредным занятием. Между тем, законность распоряжений губернатора, ограничивающих права и свободы граждан, по-прежнему вызывает сомнения.

Жители Петрозаводска, которые как раз заботятся о своем здоровье, привыкли здесь активно отдыхать. Люди выражают недоумение: неужели заниматься на свежем воздухе не тренажерах – опаснее, чем ходить в гипермаркеты?

Между тем, в городе продолжают изо всех сил опрыскивать обеззараживающим раствором остановки, на которые, вообще-то, никто не останавливается: ведь городской транспорт по тому же распоряжению губернатора не ходит! Абсурдность такой «борьбы» зашкаливает. Может быть, лучше было бы опрыскивать тренажеры, чтобы граждане могли на них безопасно заниматься?