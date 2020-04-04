Врач-терапевт ужаснулась профилактическим советам Александра Лукашенко

Советы белорусского президента бороться с эпидемией коронавируса, употребляя много жирной пищи, ужасны, утверждает врач-терапевт из Петрозаводска. Новость о рекомендациях Александра Лукашенко облетела интернет, но, если люди будут следовать данным правилам, ни к чему хорошему это не приведет.

– Большое количество жирной пищи может спровоцировать как развитие острого панкреатита и холицистита, так и обострение этих болезней, если они уже есть. Между тем не имеется никаких научных обоснований того, что жирная пища хоть как-то уменьшает вероятность заболеть и ускоряет выздоровление, – сказала врач.

Также медик напомнила, что традиция лечить любую вирусную инфекцию алкоголем пагубна. Точно так же спиртное не помогает в профилактике заболевания. Напротив, алкоголь ухудшает иммунитет и ослабляет организм.