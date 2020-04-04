На борьбу с коронавирусом в Карелии бросили казаков

В Медвежьегорске создан добровольный казачий отряд, который поможет властям противостоять распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает паблик «Активный Медвежьегорск» со ссылкой на главу города Саяда Искендерова.

– Депутаты городского поселения создали 2 апреля Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Медвежьегорского городского поселения.

При штабе создан добровольный отряд, состоящий из казаков, под руководством атамана В.Крутника. Уже с 3 апреля они начали свою работу, патрулируют по городу совместно с сотрудниками РОВД, проводят разъяснительные работы с населением,

– говорится в обращении Искандерова, которое публикует паблик.

Отмечается, что в настоящее время в Медвежьегорском районе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. На данный момент 60 человек, прибывших из-за границы, находятся на самоизоляции.

Фото: «Активный Медвежьегорск»