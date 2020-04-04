Президент Белоруссии рассказал, как питаться при эпидемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не остался в стороне от дискуссии, как помочь людям выстоять во время пандемии коронавируса, которая накрыла планету.

Лукашенко посоветовал в качестве профилактической меры есть жирную пищу. Заявление главы белорусского государства опубликовало издание «Звязда».

Сославшись на мнение ученого, он сказал:

Мы на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сметанное масло нужно сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю.



Лукашенко не уточнил, кого из ученых он имел ввиду, рекомендуя всем перейти на масло.

Между тем, активно употреблять в пищу животные жиры — в том числе сливочное масло — рекомендовал академик российской Академии медико-технических наук Павел Евдокименко.

Любопытно, что еще недавно президент Белоруссии не принимал всерьез пандемию коронавируса, сравнивая ее с обычными сезонными инфекциями.

В середине марта, комментируя ситуацию с распространением коронавируса, он предлагал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водки.