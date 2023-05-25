Транспорт будущего появится в нескольких регионах, но не в Карелии

Электробусы впервые начнут поставлять в десять субъектов России. Для них установят зарядные станции.

Новый транспорт придет в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В перечне регионов не оказалось Карелии. В 2017 году на одном из совещаний в Петрозаводске обсуждали возможность экспериментального прихода электробусов. Но время шло, а новые машины так и не появились. В 2022 году от региональных властей прозвучало, что электробусы - транспорт будущего и находится в стадии совершенствования. Говорилось, что электробусы - следующее поколение общественного транспорта, которое тоже придет в Петрозаводск, но только после того, как технологии, которые используются в электробусах докажут свою надежность. Звучало, что на это может уйти 5-10 лет. Но судя по всему произошло это раньше и технологии придут в другие регионы.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в десять перечисленных регионов поступит 284 электробуса. // фото Максим Денисов/m24.ru