Принят закон о наказании за распространение неверных карт России

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о наказании за распространение неверных карт России. Об этом сообщает РИА Новости.

Из документа следует, что лица, распространяющие карты, которые оспаривают территориальную целостность России, могут получить штраф или арест до 15 суток. Для юрлиц предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей.

Карты будут считаться экстремистскими, если Россия изображена на них не в официальных границах. В Госдуме отметили, что зачастую распространяются карты, на которых, например, Крым или Курильские острова не изображены, как часть страны. Отныне это будет наказываться. // Фото: Istock