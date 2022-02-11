11 февраля 2022, 21:24
Трактор-снегоуборщик застрял в сугробах Сегежи
Жители карельского города жалуются на управляющую компанию в соцсетях
Дворы в Сегеже настолько завалены снегом, что в сугробах вязнут не только легковые машины. В паблике «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS» ВКонтакте 11 февраля разместили видео с застрявшим трактором.
Спецтехника приехала расчищать снег, но не смогла победить в неравной схватке с ним.
- Довела двор управляющая компания, что аж трактор застрял! О легковом автотранспорте уже и говорить нечего, - гласит подпись к кадрам с трактором.
Напомним, накануне пожарным пришлось вытаскивать из снега в Кондопожском районе школьный автобус, в Сортавале и Петрозаводске застряли машины скорой помощи. // Фото, видео: источник