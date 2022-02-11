Автомобили скорой помощи попали в снежный плен в Карелии

За истекшие сутки на территории республики не произошло ни одного пожара, но, несмотря на это, пожарные без работы не остались. Из-за пришедшей оттепели им четыре раза в разных районах республики приходилось выезжать для оказания помощи водителям, транспортные средства которых застряли в снегу.

Первый случай произошел в 8 часов 44 минуты в Кондопожском районе, где недалеко от поселка Марциальные Воды в снежный плен попал школьный автобус. Прибывшие к месту вызова пожарные из села Спасская Губа провели работы по буксировке автобуса и стабилизации его на дорожное полотно.

А уже в 11 часов 34 минуты пожарные из города Питкяранта выехали на 131-й километр автодороги Олонец-Леппясилта, где фура перегородила дорогу.

Сегодня в полночь помощь пожарных из города Сортавала потребовалась водителю автомобиля скорой помощи, чья машина застряла в снегу возле дома на улице Маяковского.

Работы по буксировке автомобиля скорой помощи пришлось проводить сегодня ночью и пожарным Петрозаводска. В 0:36 один пожарный расчет выезжал для вызволения автомобиля из снежного плена возле дома на улице Боровой. Фото pixabay.com/manfredrichter