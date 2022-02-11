Мертвого работника обнаружили на предприятии в Петрозаводске

Государственная инспекция труда приняла участие в расследовании смертельного несчастного случая, произошедшего с техником одной из крупных организаций карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в один из дней работник компании при входе в одно из помещений обнаружил своего коллегу, лежавшего на полу без признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть человека.

По результатам проверки выяснилось, что смерть работника не связана с производством - человек умер из-за заболевания.

В то же время, при проведении расследования были установлены нарушения требований Трудового кодекса со стороны работодателя. Установлен срок для устранения выявленных нарушений. Фото pixabay.com/geralt