Трафик на границе Карелии и Финляндии рекордно упал

Всего 5347 пересечений границы было зафиксировано в августе в пунктах пропуска Вартиус-Люття и Куусамо-Суоперя. По наблюдению РБК, это на 87% меньше аналогичного периода 2019 года и в два раза ниже, чем в августе прошлого года.

Для сравнения в 2022 году в последний месяц лета в этих пунктах пропусках было зафиксировано 10 033 пересечений, в 2019 – 41 698.

Из-за уменьшения трафика на российско-финской границе пункты пропуска сократили часы работы. Финны закрыли границу для туристов из России с 30 сентября 2022 года. // фото unsplash.com/ Socmia Fotografia