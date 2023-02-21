Тотальные проверки на трезвость пройдут в Карелии

Сотрудники ГИБДД Карелии в праздничные дни проверят на трезвость водителей. Профилактические рейды пройдут 22 – 26 февраля, сообщили в ведомстве.

В каждом районе будут усиленно искать пьяных за рулем. Инспекторы ДПС станут контролировать дороги не только в городах, но и в сельской местности, дачных поселениях, местах массового отдыха, загородные трассы.

В наступившем году от управления транспортными средствами уже отстранили почти 280 нетрезвых автомобилистов. Больше 50 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. // фото: ГИБДД Карелии