Торговля медом, картофелем, рыбой развернулась в центре Петрозаводска

Сегодня в центре столицы Карелии заработала весенняя ярмарка. Торговля продлится несколько дней.

Ряды торговцев разместили на Казарменской улице вблизи сетевого гипермаркета. Здесь продают все, что может пригодиться для работы на даче и в огороде. Продают и картофель, зелень, мед, рыбу, молоко, кондитерские изделия.

Продукцию привезли не только фермеры из Карелии, но и Иванова, Липецка, Воронежа, Кирова, Костромы, Орла, Пятигорска, Петербурга, Москвы, Вологодской, Владимирской и Ярославской областей, рассказали в мэрии.

Весенняя ярмарка будет работать до 19 мая с 9:00 до 19:00. // фото «Петрозаводск говорит»