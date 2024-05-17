17 мая 2024, 10:41
Торговля медом, картофелем, рыбой развернулась в центре Петрозаводска
В весенней ярмарке участвуют фермеры не только из Карелии, но и ряда областей
Сегодня в центре столицы Карелии заработала весенняя ярмарка. Торговля продлится несколько дней.
Ряды торговцев разместили на Казарменской улице вблизи сетевого гипермаркета. Здесь продают все, что может пригодиться для работы на даче и в огороде. Продают и картофель, зелень, мед, рыбу, молоко, кондитерские изделия.
Продукцию привезли не только фермеры из Карелии, но и Иванова, Липецка, Воронежа, Кирова, Костромы, Орла, Пятигорска, Петербурга, Москвы, Вологодской, Владимирской и Ярославской областей, рассказали в мэрии.
Весенняя ярмарка будет работать до 19 мая с 9:00 до 19:00. // фото «Петрозаводск говорит»