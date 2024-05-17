Артур Парфенчиков поздравил Заксобрание Карелии с 30-летием

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с 30-летием Законодательное собрание республики.

Руководитель республики отметил конструктивное взаимодействие разных ветвей власти на благо жителей Карелии. А также напомнил, какая задача стоит сегодня перед властью. Глава региона поблагодарил парламентариев за работу и пожелал новых достижений.

Публикуем текст поздравления.

«Уважаемые депутаты, ветераны карельского парламента! Поздравляю вас с 30-летием Законодательного собрания республики Карелия!

За эти годы карельский парламент проделал большую работу и сформировал эффективный и прочный правовой фундамент для развития всех сфер жизни республики. Сегодня депутатский корпус продолжает совершенствовать региональное законодательство, учитывая вызовы времени, новые цели и стратегические задачи, которые стоят перед Карелией.

Благодаря конструктивному взаимодействию исполнительной и законодательной власти принят целый ряд значимых законов в интересах и на благо жителей.

Вместе нам удалось сделать многое для укрепления социальной сферы и экономики Карелии. Совместная работа помогает реализации бюджетной политики, выполнению нацпроектов и региональных программ, способствует повышению инвестиционной привлекательности республики, решению самых разных вопросов. Один из самых актуальных в последние два года – помощь участникам СВО и членам их семей.

Сегодня наша общая задача – обеспечивать эффективное развитие Карелии, улучшать качество жизни людей, строить будущее республики.

Спасибо за понимание и поддержку законодательных инициатив, которые вношу в парламент и с которыми выступает правительство Карелии.

Выражаю благодарность депутатам всех созывов, сотрудникам аппарата Законодательного собрания за плодотворную работу, за вклад в обеспечение стабильности и процветания Карелии!

Желаю вам новых достижений, успехов в законотворческой деятельности, здоровья, добра и благополучия!» // фото «Петрозаводск говорит»