Торговцам оружием и взрывчаткой грозит по 12 лет колонии

В Петрозаводском городском суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении участников межрегиональной организованной преступной группы. В числе обвиняемых - жители Карелии и Петербурга.

Членов банды обвиняют в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и взрывчатки, передает ИА «Республика» со ссылкой на ФСБ.

Злоумышленники попались в октябре 2019 года. У участников группы были изъяты взрывные устройства, десятки единиц огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и химические компоненты для их изготовления. Фигурантам уголовного дела грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Фото: rk.karelia.ru