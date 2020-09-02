Собутыльник обокрал знакомого, чтобы продолжить застолье

У 32-летнего жителя одного из поселков Сегежского района из барсетки пропали 10 тысяч рублей. Выяснением того, куда подевались наличные, занялась полиция.

Как оказалось, потерпевший выпивал с 21-летним односельчанином. Когда спиртное закончилось, они пошли за добавкой в магазин. Там молодой человек заметил у своего знакомого деньги. Уличив удобный момент, он незаметно вытащил десять тысяч, которые потратил на продолжение застолья. Молодой человек сознался в краже.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.