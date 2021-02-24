24 февраля 2021, 13:53
Общество

Топ подарков на 23 февраля в Карелии

МТС Банк проанализировал траты жителей Республики Карелия в преддверии Дня защитника Отечества. Самыми популярными подарками оказались игрушки, спорттовары и алкоголь

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: игрушки, спорттовары и алкоголь

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах игрушек – 41%. На втором месте – магазины спорттоваров – здесь прирост 33%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины алкогольной продукции – 30%.

Самые популярные подарки на 23 февраля

Топ 10 категорий
по приросту транзакций (1)

Прирост

Средний чек, руб.

1

Игрушки

41%

810

2

Спорттовары

33%

1335

3

Алкоголь

30%

340

4

Одежда

24%

1485

5

Электроника

19%

930

6

Сувениры

18%

660

7

Товары для дома

16%

2010

8

Косметика

13%

750

9

Смартфоны и аксессуары

11%

3940

10

Книги

10%

410

 

Праздничные развлечения: шот, спектакль и кино 

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары – количество чеков здесь на 59% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут театры – рост на 36%. И практически такой же наплыв посетителей в кинотеатрах, где количество транзакций на 30% выше по сравнению со средними показателями февраля.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 31% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 6%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Карелия. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.

(1) Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями февраля.

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Метки: 
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День защитника отечества
Карелия
статистика
МТС