Топ подарков на 23 февраля в Карелии

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: игрушки, спорттовары и алкоголь

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах игрушек – 41%. На втором месте – магазины спорттоваров – здесь прирост 33%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины алкогольной продукции – 30%.

Самые популярные подарки на 23 февраля Топ 10 категорий

по приросту транзакций (1) Прирост Средний чек, руб. 1 Игрушки 41% 810 2 Спорттовары 33% 1335 3 Алкоголь 30% 340 4 Одежда 24% 1485 5 Электроника 19% 930 6 Сувениры 18% 660 7 Товары для дома 16% 2010 8 Косметика 13% 750 9 Смартфоны и аксессуары 11% 3940 10 Книги 10% 410

Праздничные развлечения: шот, спектакль и кино

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары – количество чеков здесь на 59% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут театры – рост на 36%. И практически такой же наплыв посетителей в кинотеатрах, где количество транзакций на 30% выше по сравнению со средними показателями февраля.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 31% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 6%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Карелия. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.