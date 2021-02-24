Топ подарков на 23 февраля в Карелии
День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.
Подарки защитникам: игрушки, спорттовары и алкоголь
Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах игрушек – 41%. На втором месте – магазины спорттоваров – здесь прирост 33%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины алкогольной продукции – 30%.
|
Самые популярные подарки на 23 февраля
|
Топ 10 категорий
|
Прирост
|
Средний чек, руб.
|
1
|
Игрушки
|
41%
|
810
|
2
|
Спорттовары
|
33%
|
1335
|
3
|
Алкоголь
|
30%
|
340
|
4
|
Одежда
|
24%
|
1485
|
5
|
Электроника
|
19%
|
930
|
6
|
Сувениры
|
18%
|
660
|
7
|
Товары для дома
|
16%
|
2010
|
8
|
Косметика
|
13%
|
750
|
9
|
Смартфоны и аксессуары
|
11%
|
3940
|
10
|
Книги
|
10%
|
410
Праздничные развлечения: шот, спектакль и кино
Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары – количество чеков здесь на 59% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут театры – рост на 36%. И практически такой же наплыв посетителей в кинотеатрах, где количество транзакций на 30% выше по сравнению со средними показателями февраля.
Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 31% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 6%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Карелия. Учитывались платежные операции в феврале 2020-2021 годов.
(1) Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями февраля.