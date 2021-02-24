Камеры наблюдения в Карелии сняли вышедшего к людям волка

В Карелии зафиксирован очередной случай выхода хищников к людям. На этот раз прогулка волка в Костомукше попала в объектив камер наблюдения.

На кадрах, опубликованных пабликом «Карельского окатыша», видно, как дикий зверь без страха пришел к пропускному пункту рудоуправления и некоторое время там гулял. В какой-то момент зверь чего-то испугался и убежал обратно в лес.

Жителей Карелии просят быть крайне осторожными при встрече с хищниками. Не стоит подходить к ним близко и пытаться их кормить.