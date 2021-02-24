А. Иванов: безопасность в доме зависит от управляющей организации

Новые жилые комплексы оснащены различными электронными системами – видеокамерами, шлагбаумами, домофонами и тд. Новые технологии позволяют наблюдать за домом, автомобилем, имуществом, даже находясь на больших расстояниях.

Кто отвечает за то, чтобы все системы безопасности исправно работали, рассказал руководитель отдела слаботочных сетей управляющей организации «ОнегоСтройСервис» Андрей Анатольевич Иванов.

- Андрей Анатольевич, чем занимается отдел слаботочных сетей?

Мы обслуживаем системы контроля управления доступом: домофоны, шлагбаумы, ворота, а также системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. У нас на обслуживании уже более 400 камер, 200 домофонов, 20 домов с пожарной сигнализацией, 10 шлагбаумов, 5 подъемных ворот и 3 распашных. На самом деле наша работа состоит из разных задач - от предоставления собственникам доступа к камерам и программированию новых ключей для домофона до реализации полномасштабных решений и систем в жилых комплексах на этапе строительства с партнерами - застройщиками.

- Расскажите подробнее про видеонаблюдение. Почему оно так актуально сейчас?

Благодаря внедрению технологий в обслуживаемых домах, собственники квартир могут из любой точки мира через облачный сервис узнать, что, например, происходит на придомовой территории, если они оставили свой автомобиль во дворе или паркинге на время отъезда и волнуются о его сохранности. Мы обеспечиваем хранение архивов видеокамер от 3-х недель, поэтому собственники всегда могут узнать, какое происшествие случилось. В январе, например, жильцы обратились к нам с запросом «поднять» архивы, потому что кто-то запустил петарду, и она разбила лобовое стекло припаркованного во дворе автомобиля. Мы смогли по камерам определить собственника, ответственного за происшествие. Бывает даже, что к нам обращаются правоохранительные органы за помощью в расследованиях.

— Вы сказали, что обслуживаете пожарную сигнализацию, что это значит?

Да, мы сами обслуживаем системы пожарной сигнализации. При ее срабатывании сигнал приходит на пульт центрального наблюдения (ПЦН) и чаще всего мы первые, кто узнает о срабатывании сигнализации. В таком случае ближайший специалист отдела слаботочных сетей выезжает на объект убедиться, что ситуация не представляет опасности. В нерабочее время все сигналы принимает и проверяет наша собственная аварийная служба.

— А коллективная антенна тоже в вашей компетенции?

Да, специалисты отдела проводят единоразовое подключение, и собственники получают доступ к 20 каналам без ежемесячной платы.

- А какие преимущества у собственников квартир, если в их тариф включено обслуживание слаботочных сетей?

Во-первых, все расходы, связанные с выходом из строя оборудования ложатся на плечи управляющей организации. Сломался домофон или камера, комплектующие? Мы заменим. Нет необходимости привлекать собственников из-за такой мелочи, полностью снимаются любые вопросы и согласования, повышается скорость замены неисправного оборудования. Да и не хочется людей беспокоить. К тому же, мы всегда уверены, что, например, в сложной ситуации у собственников есть возможность посмотреть архив, потому что знаем, что все обслуживаемые нами камеры исправно работают.

Во-вторых, в счет обслуживания тарифа и иногда за свой счет мы дооборудуем системы. Например, собственники по адресу ул. Попова, 13 обратились с просьбой сделать дополнительный контроль доступа к входным дверям с другой стороны подъезда. Раньше двери приходилось открывать механическим ключом, теперь можно использовать электронный ключ от домофона.

Также мы проводим плановые замены оборудования. Где домофон потерял внешний вид или дает сбои в работе, стараемся сразу покупать и устанавливать новый, чтобы собственникам было приятно прийти домой и воспользоваться красивым исправным домофоном.

— То есть вы постоянно отслеживаете и меняете оборудование?

Наши сотрудники регулярно отслеживают необходимость замены. В частности, зимой из-за низких температур есть определенные риски замены - может повредиться изоляция проводов в результате чего может случиться короткое замыкание. К тому же провода часто зашиты в стены, и эстетика будет страдать. Поэтому такое оборудование стараемся менять в теплые периоды.

— Вернемся к технологиям. Откуда их востребованность?

Прогресс идет с того, что человек пытается разгрузить себя за счет новых технологий. А с современными IP-домофонами можно не только в подъезд с помощью телефона зайти, но и получить звонок с домофона и открыть его прямо с вашего мобильного устройства - это удобно и за этим будущее инфраструктур жилых комплексов.

И наши партнеры разделяют этот подход. В проекте компании «ВЕК» - жилом комплексе “Симфония” - мы установили 45 камер на внутренней и наружной территории, подземной парковке, а также систему распознавания номеров - ворота подземной парковки открываются автоматически.

В этом жилом комплексе нашим специалистам также удалось реализовать сложное технологическое решение - домофон - гибрид, который работает и аналоговыми трубками и с IP-мониторами. То есть собственники сами могли выбрать, какой домофон установить у себя в квартире. Это первая реализация такой системы на оборудовании компании «Bas-IP» в России. Все жилые комплексы «Баренц Групп» также оборудуются качественными и технологичными системами видеонаблюдения.

— Практический вопрос - что может решить собственник, позвонив в ваш отдел?

Получить консультацию по выбору оборудования в квартиру или по вопросам пожарной безопасности - выключения ее на время установки натяжных потолков, например. Также получить доступы к шлагбауму или воротам, сделать дополнительный ключ от домофона или перепрограммировать имеющийся. И, конечно, оставить заявку на замену оборудования или ремонт. Заявка выполняется в течение дня или на следующее утро, если поступила уже поздно вечером.

— Что вы бы хотели особенно отметить в своей работе?

Мы заинтересованы в том, чтобы собственники чувствовали себя безопасно и комфортно в инфраструктуре их жилых комплексов, поэтому стремимся обеспечить доступ к новым технологиям и ищем лучшие решения. У нас работают исключительно опытные квалифицированные специалисты, которые знают, где может быть неисправность и как ее устранить.

По вопросам сотрудничества можно обратиться по телефону: 8 (8142) 504-504

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