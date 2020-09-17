Только для туристов. Природный элексир по тройной цене

Текст: Антонина Кябелева

Михаил Вярчиев и Роман Слесарев работают в компании, занимающейся заменой и обслуживанием лифтов. Казалось бы, где лифты, а где березовый сок. Но повороты, которые порой заставляет делать человека судьба, не поддаются логическому объяснению.

Те, кто застал времена СССР, прекрасно помнят трехлитровые банки с березовым соком, которые можно было купить в любом продовольственном магазине. В Советском Союзе производство консервированного березового сока было налажено в промышленных масштабах. После распада страны он из продукта массового потребления постепенно превратился в почти экзотический товар.

Сегодня, приложив немало усилий, березовый сок, конечно, можно обнаружить на прилавках, но в обычных супермаркетах вы его не встретите. Между тем, березовый сок улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, помогает нормализовать работу желудка, его рекомендуют при болезни крови, ангине, пневмонии. Березовый сок, богатый необходимыми для организма сахарами, органическими кислотами, ферментами, традиционно считался природной кладовой полезных веществ. На Руси из него готовили квас, брагу и вино.

Весной в карельских лесах можно нередко встретить аккуратно привязанные к дереву бутыли с трубочками, по которым медленно стекает сок березы. Многие жители республики пользуются возможностью повысить свой иммунитет, который весной обычно слабеет. Для Карелии, богатой смешанными лесами, главная проблема не заготовить березовый сок, а сохранить его. Свежий березовый сок хранится два-три дня. Михаил Вярчиев и Роман Слесарев рискнули заняться выпуском нового для Карелии продукта из натурального березового сока, собранного в карельских лесах.

В этом году в торговой сети Петрозаводска «Лавка фермера» появился березовый сироп. Его изготовлением как раз и занимаются Михаил Вярчиев и Роман Слесарев, так сказать, в свободное от работы время.

- Все началось с идеи заготавливать березовый сок. У моей дочки была аллергия. Я начал читать, как ей можно помочь. В специальной литературе наткнулся на то, что березовый сок помогает снять аллергические реакции. Березовой сок дочке, действительно, помог. Естественно, я стал изучать возможности сохранения полезных свойств березового сока и так натолкнулся на технологию производства березового сиропа,

- рассказал Вярчиев.

Михаил заразил идеей производства сиропа Романа, и сначала они изготовили сироп для себя. Вярчиев рассказал, что даже нашел книгу 1935 года издания, где подробно описывалась технология выпаривания березового сока и требования к оборудованию. Опыт оказался удачным и приятели решили перейти к «промышленным» масштабам. Они подготовили необходимую документацию, сдали пробные образцы на лабораторное исследование, получили сертификат соответствия и даже знак качества «Сделано в Карелии».

Слева направо: Роман Слесарев, Сергей Трофиов, Михаил Вярчиев

На прохождение бюрократических процедур, связанных с появлением нового продукта, у предпринимателей ушло полгода. Производством березового сока занялась компания VMI-Karelia, которая, если верить официальному сообщению карельского министерства экономического развития, выпускает экологически чистый продукт, лишенный каких-либо добавок.

Оборудование для выпаривания березового сока начинающие предприниматели заказали в Санкт-Петербурге. Березовый сок мужчины добывают в районе деревне Машезеро, расположенной примерно в 20 километрах от Петрозаводска. Они уверяют, что никакого вреда березам они не наносят. По их словам, небольшие отверстия, которые для сбора сока высверливаются в стволе дерева, лучше заживают, если их ничем не замазывать. В общем, весеннее «доение» происходит, по их словам, без вреда для деревьев.

- Для того чтобы получить литр сиропа, нужно выпарить 150 литров сока,

- рассказал Роман Слесарев.

Именно трудоемкостью получения березового сиропа объясняется то, что его практически не встретить на прилавках. К тому же время сбора сока ограничена двумя-тремя неделями, за которые нужно успеть заготовить тонны полезной жидкости. В березовом сиропе концентрация сахара достигает 60-70%. Но так как преобладающим сахаром в березовом сиропе является фруктоза, он легко усваивается организмом и является альтернативой меду.

Нынешней весной Михаил и Роман сумели заготовить 100 литров сиропа. После этого, объяснил Михаил Вярчиев, сироп замораживается, а затем по мере необходимости размораживается, упаковывается в бутылочки и отдается на реализацию. Михаил рассказал, что березовый сироп можно добавлять в кашу, в салат, в чай. Его не следует употреблять в больших количествах, достаточно несколько капель в день.

Оказалось, что главная проблема не произвести натуральный продукт, а его продать. В Петрозаводске, признался Вярчиев, являющийся директором компании VMI-Karelia, сироп согласился продавать Сергей Трофимов, владелец небольшой торговой сети «Лавка фермера». В Петрозаводске сироп идет плохо. Зато в местах паломничества туристов его покупают намного охотнее, иногда как презент из Карелии. «Петрозаводчан смущает цена. У нас люди получают не такие зарплаты, как в Санкт-Петербурге или Москве», - признался Роман Слесарев.

Действительно, цена «кусается». Как рассказали предприниматели, бутылочку объемом в 100 мл они отдают на реализацию по 600 рублей. В «Лавке фермера» сироп продается уже по 750 рублей. Когда предприниматели побывали в горном парке Рускеала, то были изумлены тем, что их березовый сироп продается по 1800 рублей, то есть в три раза дороже.

Несмотря на проблемы с реализацией, половину заготовленного сиропа компания уже реализовала. Михаил и Роман уверены, что березовый сироп из Карелии вполне мог бы составить конкуренцию знаменитому канадскому кленовому сиропу. В перспективе, рассказали предприниматели, они собираются наладить выпуск шоколадных конфет с березовым сиропом.

-Нужно пробовать что-то новое. Если сидеть на месте и ничего не делать, ничего не добиться, - улыбнулся Роман Слесарев.