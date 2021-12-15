Тинькофф предлагает выгодную карту для путешествий

В путешествии неизбежны непредвиденные расходы. Брать с собой много наличности небезопасно, могут случиться различные неприятности. В поездках очень удобно пользоваться банковской картой, особенно если она имеет ряд бонусов.

Крупные банки предлагают карты для путешествий. Они обеспечивают комфорт и безопасность в любой точке земного шара.

Банковская карта очень удобна в путешествиях. Если турист ее потеряет, то может воспользоваться виртуальной или сообщить в банк. Сотрудники финансового учреждения могут быстро перевести деньги на личный счет клиента в банк той страны, где он находится. Можно оформить международную карту, чтобы за рубежом можно было легко расплачиваться за покупки. Необходимо изучить условия обслуживания и тарифы. Некоторые банки оформляют карты бесплатно, а потом впоследствии берут проценты за совершенные операции по оплате за покупку или получении услуги. Во многих странах за рубежом у клиента в магазине могут попросить показать паспорт и сравнить с данными карты. Очень важно, чтобы на ней были написаны имя, фамилия и имелась роспись.

Банк «Тинькофф» также предлагает своим клиентам карты для путешествий для расчетов в поездках. Перечислим лишь ряд преимуществ этой карты.

Оформить карту очень быстро. Она имеет большой кредитный лимит – до 700 000 рублей, всегда под рукой дополнительные деньги на любые покупки.

Часть потраченных денег при оплате картой вернется милями. Причем за траты на путешествия – до 10% , за обычные покупки – 2% кешбэка. Ими можно компенсировать траты на авиабилеты или мобильную связь, также использовать при бронировании отелей или на оплату топлива в поездке. К примеру, если каждый месяц тратить 25 тысяч рублей за год, накопите 6000 миль. Этого хватит на бесплатный перелет Москва — Сочи стоимостью до 6000 рублей или на часть оплаты другого направления…Годовое обслуживание карты тоже можно покрыть начисленными бонусами.

Вместе с картой вы получите страховку с покрытием медицинских расходов, связанных с COVID-19. Полис включает опции и для активного отдыха, покрывает расходы при утрате или задержке багажа на срок более 6 часов. Обычно такой полис стоит примерно 6000 рублей, но в Тинькофф банке его вам подарят. Полис можно продлевать каждый год.

Важно, чтобы была возможность подключения мобильного приложения на телефон для осуществления любых финансовых операций.

Оформить выгодные карты для путешествий можно на сайте банка. Заполняете электронную заявку и отправляете для рассмотрения. В случае одобрения, с клиентом связывается менеджер для уточнения времени и даты доставки карты. .Карту доставят по адресу в течение двух дней.

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АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673.