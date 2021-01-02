Тихий ужас творится на дорогах Карелии

Сейчас в Карелии погода обусловлена южным циклоном, накрывшим регион, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Это означает, что продолжится выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет держаться около 0, -1 C°.

Толщина снежного покрова на всей территории республики увеличится. В ближайшие дни синоптики сообщают о понижении температуры до минусовых показателей, днем до - 3, - 5, ночью - 7, - 9, в северных районах республики местами возможно до -15 C°.

ГИБДД Карелии напоминает водителям о необходимости выбирать скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям.

Водителям, планирующим дальнюю поездку, следует ознакомиться с дорожными условиями на протяжении всего предстоящего пути следования, с расположением на маршруте мест для отдыха, автозаправок, технического сервиса.

Фото с дорожных камер из группы «Госавтоинспекция Карелии»