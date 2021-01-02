Пожар в многоквартирном доме вспыхнул в Лахденпохье

Жители Лахденпохьи были потревожены ревом сирен и светом мигалок, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»

На третьем этаже пятиэтажки по улице Садовой вспыхнул пожар. Предположительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Жертв и пострадавших нет.

По сообщению МЧС Карелии, в 18:42 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района, семь человек на двух машинах, выдвигались для ликвидации пожара на улице Садовой. Уже в 19:00 пожар был потушен.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - навсегда!»