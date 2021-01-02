Легковая машина сгорела на юге Карелии

На юге Карелии, на дороге Усланка-Салми, недалеко от Видлицы загорелась легковая машина, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Сигнал о возгорании был получен на пульт Единой службы спасения 1 января в 16 часов 12 минут.

К месту происшествия выдвинулись четверо сотрудников из пожарной части-37 села Видлица на автомашине АЦ-40 (131) и четверо спасателей из ПЧ-36 поселка Ильинский на пожарной машине АЦ-40 (131). В 16 часов 22 минуты пожар был ликвидирован, однако от иномарки мало что осталось.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"