01 января 2021, 18:23
Стали известны подробности смертельного пожара в Петрозаводске
Потушив огонь, пожарные нашли труп мужчины
Фото Дмитрия Петрова
Как стало известно, пожар, который начался на улице Ведлозерской в Петрозаводске, за четверть часа до конца года, не обошелся без жертв.
Как сообщило издание «Республика», один человек погиб при пожаре, второй – в машине скорой помощи. Третий пострадавший доставлен в больницу.
О причинах возгорания пока ничего не известно.
«Петрозаводск говорит» уже писал об этом пожаре, который начался а столице Карелии в 23:44 21 декабря 2020 года и был потушен в 0:28 1 января 2021 года.
На фото Дмитрия Петрова – место происшествия.