Стали известны подробности смертельного пожара в Петрозаводске

Как стало известно, пожар, который начался на улице Ведлозерской в Петрозаводске, за четверть часа до конца года, не обошелся без жертв.

Как сообщило издание «Республика», один человек погиб при пожаре, второй – в машине скорой помощи. Третий пострадавший доставлен в больницу.



О причинах возгорания пока ничего не известно.

«Петрозаводск говорит» уже писал об этом пожаре, который начался а столице Карелии в 23:44 21 декабря 2020 года и был потушен в 0:28 1 января 2021 года.



На фото Дмитрия Петрова – место происшествия.