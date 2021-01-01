Для поисков мальчика, пропавшего в Хелюля, требуется помощь дайверов

Объединение добровольцев для поиска и спасения людей в Петрозаводске и Карелии ПСО «Доброспас» в своем паблике обратилось к неравнодушным жителям Карелии и Ленобласти имеющим опыт дайвинга.

Друзья, к сожалению малыш в Хелюлях до сих пор так и не найден.

Поиски по земле продолжаются, но есть посленовогодний пробел в команде подводного поиска. Следующая команда из Мск и Спб приедет только после 4 января. Из всех карельских дайверов добровольцев кто в отъезде, кто болен, с кем нет связи. Поэтому огромная просьба откликнуться небезразличным дайверам, у которых есть опыт погружения Ice. Сегодня (1 января) формируется команда для поездки в Хелюля на 2-3 дня,

– говорится в обращении «Доброспаса».

Выезд команды в Сортавальский район назначен на раннее утро 2 января. Желающих присоединиться просят прихватить личное снаряжение, фонари и любые баллоны (но это не критично).

Обещается, что местный ПСС организует заправку воздухом. Питанием и ночлегом обеспечат.

Группа Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"