Автомобили в Карелии таранят ЛЭП, сталкиваются и улетают в кювет

Водитель не справился с управлением и таранил опору линии электропередач на выезде из Петрозаводска, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

В последний день уходящего года, в 15:17 четверо сотрудников пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска выезжали для ликвидации последствий ДТП на автомобильной дороге в районе пересечения Пряжинского и Суоярвского шоссе (кольцо у СКЗ), где машина столкнулась с опорой ЛЭП.

Всего через час, в 16:20 пожарным спасателям из Петрозаводска пришлось выдвигаться в Прионежский район, в сторону Вознесенья, к месту столкновения двух автомобилей на 143-м километре федеральной автомобильной дороги А-215. В ликвидации последствий аварии приняли участие семь человек и две машины.

31 декабря в 19:43 пожарно-спасательное подразделение Беломорского района привлекалось для ликвидации происшествия на 803-м километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», неподалеку от поселка Пушной, где машина съехала в кювет. В оказании помощи участвовали четверо пожарных спасателей.

Информация о пострадавших по всем ДТП уточняется.

А в Лахденпохском районе Карелии, между Хухтерву и Терваярви, 31 декабря помощь женщине-автомобилистке оказали добрые люди на тракторе, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»

Всех с Новым годом чтоб с вами случались чудеса, как со мной сегодня 1) я осталась жива 2) в предновогоднюю ночь на моём пути встретились добрые и отзывчивые молодые люди Роман и Андрей. Спасибо вам ребята за помощь, всех благ вам в новом и последующих годах,

– пишет спасенная мужчинами пользователь соцсети с никнеймом «Розалия Цанг».

Фото из паблика «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»