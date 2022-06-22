«Тихая» Лососинка все еще угрожает Петрозаводску

Текст: Татьяна Смирнова,

паблик "Отражение. Карелия"

Пройдя на байдарках по полноводной в эту пору Лососинке, профессиональные туристы предупреждают: русло критически захламлено, и Лососинка по-прежнему несет серьезную опасность для Петрозаводска и городских лесов, включая Курган. Не исключены техногенные аварии. Кто уберет завалы на пути воды?

«Природа не терпит хамского к себе отношения»,

– убеждена мастер спорта СССР по спортивному туризму Галина Степанова, которая тридцать лет руководит Центром детско-юношеского туризма и краеведения.

Еще 27 января, предвидя связанный с многоснежной зимой мощный паводок, она написала в группе активистов, защищающих лес Кургана: «Самое главное, давайте доживем до весеннего паводка. Лососинное озеро является водохранилищем с запорной дамбой, которую не ремонтировали с 1987 года. В русле реки ниже по течению полно поваленных деревьев. Лососинное осенью было перегружено водой. Ну и что будет при сегодняшнем количестве снега, трудно представить…»

Последствия пренебрежительного отношения власти к «тихой речке Лососинке» оказались драматичными: в зону затопления попали не только прибрежные городские территории, но и множество домохозяйств, были подмыты дороги местного и регионального значения.

Последствия половодья власть авральными темпами устранила. А что дальше? Да ничего…

Недавно завершилась длившаяся несколько дней байдарочная экспедиция бывшего педагога РЦДЮТ Тараса Тюпко по Лососинке. Профессиональный турист, идя по маршруту, отправлял Галине Степановой фотографии того, что делается в русле, с привязкой к местности. «Я читала об экологической акции по очистке реки. Однако надо проводить экспедицию и чистить русло от самого озера, - комментирует увиденное Галина Ивановна.

«Берега захламлены весенним паводком. Очередной подъем воды все вынесет в город. «Дров», как видно, много, только убирать некому. Лесное хозяйство города в полном завале. На одного лесничего до 30 га леса, и студентам практику сократили до минимума».

– Я думаю, если у Кургана вырубят лес под застройку - река всю поляну перед кинологическим центром зальет в паводок, свой норов она показала. А платить за очистку реки город не хочет, ну и получим Венецию, – прогнозирует Галина Степанова. – Я хорошо знаю озеро и окрестности, проводила там лагеря и походы. Видела болото, которое выдает воду в Лососинное, а еще вокруг речки и ручьи. На Лососинке в верхней части в основное в русло падает лес от ветра и держит то, что приплывает и приносит вода. В основном траву старую, мелкие ветки - это и делает запруды. Другого мусора на фотографиях не видно. Основной городской мусор в черте города и начиная от Фонтанов, там, где доходят ногами и устраивают посиделки.

Последние фото экспедиции говорят о том, что есть опасность для газопровода, который пересекает Лососинку за вторым Фонтаном, если туда вода принесет хоть два дерева. За этим точно должны следить соответствующие службы. Еще одного ЧП ни город, ни мэрия, ни руководство республики могут не пережить. Вода – очень коварная стихия. У меня в окно хорошо видно, что и Онежское озеро полно воды. Все туристы говорят о том, что на всех реках вода большая, то есть болота воду еще не отдали, плюс дожди. Природа не терпит хамского к себе отношения…

Ребята закончили маршрут, немного не дойдя до моста на Древлянку. Сильно порвалась на бревнах и камнях байдарка – в ней несколько дыр. Самые большие завалы вдоль коттеджного поселка, который построен перед агростанцией. Это всего в двух километрах от бетонного моста с Кукковки на Древлянку. Там сейчас мелко, и лес просто лежит в русле. Мусора городского на реке от озера до этого моста нет. Есть несколько завалов сделанных бобрами там, где поуже река. У газопроводной трубы завала нет, один ниже трубы, другой выше. То есть при подъеме воды может быть затор под трубой, и тогда «город подумал ученья идут». Я иронизирую, – пишет Галина Степанова. - У меня еще группа собирается на байдарках пройти Лососинку от плотины до города после дождей, когда воды прибудет.

Так что с нетерпением ждем новый репортаж, который, надеемся, будет полезен республиканской и городской власти. Не все нашим чиновникам праздники праздновать…