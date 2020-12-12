Тхэквондисты из Карелии завоевали награды на Кубке России

С 9 по 11 декабря в Воронеже проходил Кубок России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин. Состязания были посвящены 30-летию первого Кубка России. Спортсмены из Петрозаводска Владислав Ларин и Олеся Бардаченко показали отличные результаты на этих соревнованиях.

В весовой категории свыше 87 кг Владислав Ларин завоевал золотую медаль. В весовой категории свыше 73 кг серебряная награда у Олеси Бардаченко.

По информации Минспорта, главным судьей Кубка России выступила Елизавета Тарасевич – судья международной и всероссийской категории, тренер Федерации тхэквондо Республики Карелия.