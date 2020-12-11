На Кургане запустили установку для производства искусственного снега

На республиканском спортивном комплексе «Курган» провели первые в этом сезоне пуски установки искусственного оснежения, сообщает паблик «Центр спортивной подготовки».

Речь идет о машине для производства искусственного снега, работу которой можно посмотреть в приложенном видео. Она же - Снежная пушка или снегогенератор вентиляторного типа.

Снег образуется за счет мелкодисперсного распыления воды со сжатым воздухом через водяные и нуклеативные форсунки. Получаемая смесь выдувается мощным вентилятором на 50-80 метров от пушки, обеспечивая снежным покровом большую площадь.

Бытует мнение, что искусственный снег уступает по своим характеристикам естественному. Это происходит потому, что природный снег состоит из снежинок, а искусственный — из не всегда полностью замёрзших капель воды, в результате чего и плотность, и влажность создаваемого таким образом снежного покрова значительно выше. Искусственный снег лежит дольше естественного, оказывая негативное влияние на почву, растительность.

Что и говорить, зрелище вдохновляющее… Но на всю республику не хватит и тысячи таких установок. Так что ждем осадков, произведенных естественным путем.

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